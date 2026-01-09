Предупреждение Европе и Киеву: Россия ударила «Орешником» по Львовской области

Минобороны РФ подтвердило, что российские военные в ночь на 9 января нанесли удар «Орешником» по объектам в Львовской области. Как уточнил военкор Александр Коц, целями атаки могли стать месторождение в Стрые, а также Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на удар. Глава МИД страны Андрей Сибига также сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН. Что об ударе говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

ВС РФ в ночь на 9 января в ответ на атаку ВСУ на резиденцию президента России в Новгородской области нанесли удар подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник» и ударными беспилотниками по критически важным объектам на территории Украины. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Цели удара достигнуты. Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также добавили, что любые террористические действия со стороны украинского режима не останутся без ответа.

Последствия удара

По данным ВСУ, целью удара российских сил были объекты в Львовской области. Военный корреспондент Александр Коц уточнил, что, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, ВС РФ атаковали месторождение в Стрые, а также Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище .

«Оно имеет проектную емкость 17,05 млрд куб. м, а это более 50% от общей мощности всех хранилищ Украины», — добавил журналист.

Глава Львоской военной администрации Максим Козицкий подтвердил, что в результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры, однако не раскрыл, о каком именно объекте идет речь. При этом депутат горсовета Игорь Зинкевич сообщал, что после атаки в селе Рудно Львовской области возникли перебои с газом. По словам мэра Львова Андрея Садового, в населенном пункте сработала автоматическая система безопасности газапровода, из-за чего без газоснабжения остались 376 абонентов.

Реакция Киева

Удар также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар не только по Львовской области, но и по энергетическим объектам в других регионах страны.

«Всего за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры – 13, одна баллистическая ракета средней дальности «Орешник», а также 22 крылатые ракеты», — пояснил украинский лидер.

В связи с атакой он анонсировал встречу «энергетического штаба», на котором будут обсуждать восстановительные работы, а также призвал мировое сообщество, в том числе США, отреагировать на удар.

«Нужна четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, с которыми в России действительно считаются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность — сосредоточиться на дипломатии, и чувствовать последствия», — добавил Зеленский.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН. Он подчеркнул, что власти Украины по дипломатическим каналам проинформировали США, европейских партнеров и международные организации о деталях этого удара и потребовали от них решительного ответа на действия России. Кроме этого, Сибига также назвал атаку серьезной угрозой европейскому континенту.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко также заявил, что удар «Орешником» по Львовской области — это предупреждение европейским союзникам Киева, которые хотят ввести войска в Украину.

«Во-первых, хотите вводить контингент на запад Украины? Будет вот так. Во-вторых, если «Орешник» за 10-15 минут долетает до Львова, то за сколько — до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиальны», — отметил парламентарий.

Что говорят в России?

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал удар «Орешником» «уколом галоперидола». Таким образом он прокомментировал действия ВСУ, отметив, что «таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров», поэтому с ними должны иметь дело «санитары с огромными кулаками».

«Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины», — добавил Медведем.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Известия» при этом назвал атаку ВС РФ предупреждением для Киева о том, что Москва в случае необходимости может применять подобные ракеты по административным и политическим центрам Украины.