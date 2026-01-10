Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Аэропорт Шереметьево закрылся на прием самолетов из-за непогоды

Аэропорт Шереметьево перестал принимать рейсы до 8 утра из-за непогоды
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет самолетов до 08:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что информирование продолжится по мере получения данных.

До этого пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в Шереметьево произошел масштабный сбой в работе системы выдачи багажа на международных рейсах. Отмечалось, что в терминале С тысячи пассажиров ожидали свои чемоданы по пять–шесть часов. Всего в зоне выдачи находилось порядка трех тысяч человек. Причем пассажирам не предоставляли официальную информацию о причинах задержек. Позже аэропорт Шереметьево решил доставить багаж пассажирам на дом.

Ранее в московском аэропорту пассажиры начали задыхаться от паров химического вещества.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27587659_rnd_8",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+