Американские журналисты узнали про тайные переговоры Ватикана о бегстве Мадуро в Россию

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в конце декабря просил администрацию США дать возможность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро получить убежище в России. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники и правительственные документы.

По данным издания, Паролин в канун Рождества встретился с послом США при Святом Престоле Брайаном Берчем, чтобы получить разъяснения относительно планов Вашингтона в отношении Венесуэлы. В публикации отмечается, что кардинал также пытался связаться с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы «предотвратить кровопролитие и дестабилизацию в Венесуэле».

В беседе с Берчем Паролин заявил, что президент России Владимир Путин готов предоставить Мадуро убежище, если тот решит покинуть Венесуэлу. Паролин, как пишет издание, «умолял» американскую сторону проявить терпение и дать венесуэльскому лидеру время для принятия этого решения.

В Ватикане выразили разочарование публикацией, указав, что обнародованные фрагменты конфиденциального разговора неточно передают его содержание и контекст беседы.

В Госдепе отказались от комментариев по этой теме, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не ответил на запрос WP.

9 января министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что США до проведения военной операции в Венесуэле предлагали Мадуро выехать в любую точку мира.

Ранее Лукашенко заявил, что супруге Мадуро предлагали остаться в Венесуэле.