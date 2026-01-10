Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Американские журналисты узнали про тайные переговоры Ватикана о бегстве Мадуро в Россию

WP: кардинал Ватикана Паролин просил США дать Мадуро возможность сбежать в РФ
Adisa/Shutterstock/FOTODOM

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в конце декабря просил администрацию США дать возможность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро получить убежище в России. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники и правительственные документы.

По данным издания, Паролин в канун Рождества встретился с послом США при Святом Престоле Брайаном Берчем, чтобы получить разъяснения относительно планов Вашингтона в отношении Венесуэлы. В публикации отмечается, что кардинал также пытался связаться с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы «предотвратить кровопролитие и дестабилизацию в Венесуэле».

В беседе с Берчем Паролин заявил, что президент России Владимир Путин готов предоставить Мадуро убежище, если тот решит покинуть Венесуэлу. Паролин, как пишет издание, «умолял» американскую сторону проявить терпение и дать венесуэльскому лидеру время для принятия этого решения.

В Ватикане выразили разочарование публикацией, указав, что обнародованные фрагменты конфиденциального разговора неточно передают его содержание и контекст беседы.

В Госдепе отказались от комментариев по этой теме, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не ответил на запрос WP.

9 января министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что США до проведения военной операции в Венесуэле предлагали Мадуро выехать в любую точку мира.

Ранее Лукашенко заявил, что супруге Мадуро предлагали остаться в Венесуэле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27587623_rnd_3",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+