Британия выделила деньги на подготовку к отправке войск на Украину

Британия выделила £200 млн на подготовку к размещению войск на Украине
Великобритания выделила £200 млн (около $270 млн) на подготовку к возможному размещению войск на Украине после прекращения огня. Об этом говорится в заявлении британского министерства обороны, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства.

«Министр обороны [Джон Хили] подтверждает, что 200 миллионов фунтов стерлингов выделены на этот год и будут направлены на финансирование подготовки к развертыванию многонациональных сил на Украине», — отмечается в тексте.

В документе указано, что эти средства пойдут на модернизацию транспортных средств, систем связи, системы защиты от беспилотников и дополнительного оборудования для защиты войск, чтобы обеспечить их готовность к размещению на Украине.

Согласно заявлению, средства поступят из основного оборонного бюджета страны. Сообщается, что финансирование призвано сигнализировать союзникам и противникам Британии о намерении Лондона возглавить многонациональные силы на Украине.

7 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство страны выставит на голосование в парламенте вопрос об отправке войск на Украину после прекращения огня.

6 января Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ, когда военные действия прекратятся. Политик сообщил, что Лондон и Париж согласовали дальнейшие шаги с другими членами «коалиции желающих».

Ранее Украина подписала столетнее оборонное партнерство с Британией.

