Россиян предупредили о штрафах за неправильную утилизацию новогодней елки

Россиянам, которые после новогодних праздников выбросят елку в обычный мусорный контейнер, может грозить административный штраф в несколько тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщила член Ассоциации юристов России, юрист ЮК «Легес Бюро» Ольга Турунина.

По ее словам, новогодняя елка относится к крупногабаритным отходам и не подлежит утилизации в стандартных контейнерах у жилых домов.

Турина отметила, что за неправильную утилизацию елки предусмотрен штраф до трех тысяч рублей в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). При повторном нарушении в течение года сумма штрафа может достигать пяти тысяч рублей.

18 декабря юрист Александр Хаминский сообщил, что россиян могут оштрафовать на 15 тыс. рублей, если они украшают рабочие места к Новому году с нарушением правил пожарной безопасности. По его словам, запрещено использовать самодельные гирлянды, несертифицированные световые приборы и украшения, которые работают от розетки. Даже искусственная ель может загореться.

