Российские войска сбили летевший к Москве беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max.

По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что украинские беспилотники атакуют город в Липецкой области. Очевидцы сообщили, что начали слышать громкие звуки около 01:10, при этом они не стихают до сих пор. Местные жители говорят, что силы ПВО сбили как минимум два украинских беспилотных летательных аппарата.

9 января системы ПВО уничтожили восемь БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами России. По данным Минобороны РФ, пять дронов уничтожили над территорией Липецкой области. Еще по одному дрону сбили над Белгородской, Воронежской и Курской областями. Удары дронов были отражены в период с 15:00 по 20:00 мск, уточнили в ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае беспилотники ВСУ повредили здания.