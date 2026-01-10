Размер шрифта
Трамп заявил, что не планирует захватывать Путина

Трамп заявил, что США не будут проводить операцию по захвату Путина
Julia Demaree Nikhinson/AP

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что США не будут проводить операцию по захвату президента РФ Владимира Путина. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я не думаю, что это будет необходимо», — заметил Трамп, отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли он возможность операции, подобной венесуэльской, в отношении Путина.

Трамп добавил, что у него всегда были хорошие отношения с российским президентом.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что венесуэльский лидер «больше не президент», а управление республикой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам он отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор США назвал действия Трампа в Венесуэле «старомодным империализмом».

