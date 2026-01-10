Трамп заявил, что не планирует захватывать Путина

Трамп заявил, что США не будут проводить операцию по захвату Путина

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что США не будут проводить операцию по захвату президента РФ Владимира Путина. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я не думаю, что это будет необходимо», — заметил Трамп, отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли он возможность операции, подобной венесуэльской, в отношении Путина.

Трамп добавил, что у него всегда были хорошие отношения с российским президентом.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что венесуэльский лидер «больше не президент», а управление республикой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам он отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор США назвал действия Трампа в Венесуэле «старомодным империализмом».