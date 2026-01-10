Размер шрифта
Новости. Общество

Адвокат объяснила, когда давать медицинские советы в блоге — нарушение закона

Адвокат Высоцкая: врачи не могут напрямую давать медицинские советы в блогах
В эпоху развития социальных сетей вопрос многие врачи ведут медицинские блоги, тем самым формируя профессиональную репутацию, увеличивая охват аудитории и распространяя достоверную медицинскую информацию в массы. Но каждый врач, имеющий медицинский блог, должен понимать, что вести его можно с существенными оговорками, рассказала «Газете.Ru» Кристина Высоцкая, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Легис Виа».

По ее словам, посредством медицинского блога врач осуществляет просветительскую деятельность, направленную на распространение знаний и опыта среди онлайн-аудитории.

«В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (п. 35 ст. 2) просветительская деятельность — это осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Такая деятельность не требует лицензирования и не соотносится с определением медицинской услуги», — объяснила адвокат.

Контент, публикуемый врачом, может содержать рекомендации общего характера, которые должны сопровождаться обязательным указанием на необходимость получения консультации специалиста.
В медицинском блоге можно публиковать статьи о профилактике заболеваний и укреплении здоровья, советы по здоровому образу жизни и иные обзоры на медицинские темы.

При этом если врач при ведении медицинского блога взаимодействует с подписчиками и дает конкретные рекомендации в ответ на обращение с вопросом о состоянии здоровья — это считается медицинской деятельностью.

«Например, подписчик пишет в комментариях: «У меня уже три дня температура и кашель, что мне делать?» Врач, ведущий блог, отвечает: «Вам нужно принять парацетамол и обратиться к врачу». — Это уже медицинская консультация. Медицинские консультации в социальных сетях запрещены. Единственный легальный способ оказания медицинской помощи онлайн — телемедицина, в рамках данного формата взаимодействие между пациентом и врачом осуществляется посредством защищенных каналов связи — специальных телемедицинских платформ», — заявила адвокат.

Также при оказании медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий врач не может поставить диагноз и назначить лечение без предварительного очного приема пациента, он вправе лишь скорректировать поставленный на очном приеме диагноз и назначенное лечение.

«Таким образом, врачам, ведущим блоги на медицинские темы, не следует разбирать медицинские случаи пациентов, проводить онлайн-диагностику, давать персонализированные советы по лечению и рекомендовать лекарственные препараты. Оптимальным вариантом ведения медицинского блога будет дача рекомендаций общего характера с дисклеймером о том, что перед их применением необходима консультация специалиста», — резюмировала адвокат.

Ранее россиянам назвали модные, но вредные косметологические процедуры.

