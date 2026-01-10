Размер шрифта
В России могут ввести генетические тесты для будущих родителей

ТАСС: власти РФ намерены внедрить генетический скрининг будущих родителей
В России могут ввести генетическое тестирование будущих родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный план правительства РФ.

Согласно документу, процедура позволит выявить у будущих родителей наличие скрытых патогенных вариантов генов и оценить риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями.

Ответственность за выполнения поручения возложена на Минздрав, который должен подготовить свои предложения по внедрению тестирования в течение 2026 года.

До этого ученые из Венского университета и Тартуского университета установили, что редкий генетический вариант rs17834140-T замедляет распространение опасных мутаций в стволовых клетках крови и снижает риск рака.

Исследователи провели масштабный геномный анализ более 640 тысяч человек. Сравнив десятки тысяч людей с мутациями и без них, они выделили вариант rs17834140-T на участке хромосомы 17q22. Чтобы отследить его активность, вариант внесли в человеческие стволовые клетки и изучили их поведение в лаборатории и на мышах.

Оказалось, что защитная версия снижает уровень белка MSI2, который работает как «педаль газа» для роста клеток. При раке он помогает мутировавшим клеткам быстро захватывать костный мозг.

Ранее были названы виды рака, риск возникновения которых повышается из-за новогодних праздников.

