Новости. Общество

Юрист назвал риски сомнительных переводов на карту

Юрист Мирзоев: ФНС может взыскать штраф при переводе денег на карту
Генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев рассказал агентству «Прайм», почему Федеральная налоговая служба следит за сомнительными переводами на банковские карты.

По его словам, ФНС может посчитать, что с подобных доходов не уплачен налог.

«Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход», — пояснил Мирзоев.

Также подозрения вызывают регулярные переводы от юрлиц или индивидуальных предпринимателей, так как они могут указывать на скрытые трудовые отношения. Штрафы за неуплату или недоплату налога могут составить от 20% от недоплаченной суммы при отсутствии умысла, и до 40%, если налоговый орган докажет умышленное сокрытие дохода.

26 декабря доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько говорил, что в 2026 году в России ожидается заметное усиление контроля за финансовыми операциями россиян и бизнеса за счет цифровизации проверок, расширения перечня подозрительных операций и более жестких требований к прозрачности данных. Изменения затронут банковские переводы, работу цифровых платформ и налоговый контроль.

Ранее самозанятых предупредили об усилении налогового контроля в 2026 году.

