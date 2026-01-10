Размер шрифта
Зеленский раскритиковал мэра Киева Кличко

Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергетике
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность украинской столицы к ударам по объектам энергоинфраструктуры.

По словам Зеленского, от проблем надо не убегать, а решать их, тем более, когда в Киеве для этого есть ресурс.

«Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы», — отметил украинский президент.

Накануне агентство УНИАН сообщало, что Печерский и Левобережный районы Киева остались без водоснабжения после ударов.

Власти киевской столицы пока не сообщили, когда возобновится подача воды гражданам — специалисты работают над восстановлением повреждений.

В ночь на 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как написал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока. Комментируя ситуацию, мэр города Виталий Кличко рассказал, что после очередной серии взрывов в Киеве зафиксировали повреждение критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов наблюдались проблемы с водо- и электроснабжением.

Ранее в Госдуме призвали усилить боевые действия, чтобы Украина «стала ласковее».

