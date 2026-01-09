Россиян отпустили, а украинцев – нет: Трамп освободил двух моряков с захваченного США танкера

Президент США Дональд Трамп освободил двух россиян — членов экипажа захваченного американцами танкера «Маринера». Как рассказали в МИД РФ, ведомство уже занимается вопросами их возвращения на родину. США захватили судно 7 января: американские власти утверждали, что танкер является частью теневого флота Венесуэлы, и заявляли о намерении выдвинуть членам экипажа уголовные обвинения. О судьбе остальной части экипажа, включая 17 граждан Украины, пока официально не сообщалось. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп своим распоряжением освободил двух россиян — членов экипажа захваченного американцами в Северной Атлантике нефтяного танкера «Маринера». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ответ на наше обращение Президент США Д. Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера», ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», — уточнила Захарова.

Она также добавила, что ведомство приступает к срочной практической проработке всех вопросов, чтобы обеспечить скорейшее возвращение освобожденных россиян на родину.

США захватили российский нефтяной танкер 7 января за нарушение санкций. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, комментируя ситуацию, заявила, что судно якобы было связано с Венесуэлой. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что танкер является частью венесуэльского теневого флота.

«Это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило находящуюся под санкциями нефть. Было установлено, что судно не принадлежит никакой стране, оно шло под ложным флагом, ордер на его задержание был выдан судом, по этой причине экипаж подлежит преследованию», — пояснила она.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди также сообщила, что члены экипажа захваченного танкера находятся «под полноценным расследованием», а «всем причастным» будут предъявлены уголовные обвинения. МИД РФ заявлял, что на борту есть россияне, однако не раскрывал их число. Источник RT при этом рассказал, что в состав экипажа «Маринеры» входили 28 человек, среди которых 17 граждан Украины, шестеро, в том числе капитан, грузин, трое индусов и двое россиян.

Искал защиту под российским флагом

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что захваченный США танкер «попал под «временный флаг» России», так как искал защиты от американских незаконных санкций.

«То, что произошло, — явное нарушение Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 г. Но стоит напомнить, что США не ратифицировали ее. В этом контексте выдача временного разрешения на флаг нашей страны судну, которое, пусть и незаконно, но преследует наш основной геополитический противник, находящийся в нестабильном состоянии, — шаг с предсказуемыми последствиями», — добавил Медведев.

При этом от подчеркнул, что «действия оборзевших американцев — это преступный захват гражданского судна». По словам зампреда Совбеза РФ, ответ на этот шаг должен быть совсем не в рамках Конвенции по международному морскому праву.

«Тем более, как отметил один крупный правовед, ему international law (международное право. — «Газета.Ru») и вовсе не нужно», — заключил Медведев.

Ранее Дональд Трамп в интервью газете The New York Times заявил, что его действия во внешней политике ограничены только собственной моралью и разумом, а не нормами международного права. Он добавил, что не нуждается в международном праве, но в то же время отметил, что не хочет причинять кому-то вред.

Российские военные решили не связываться

Кроме этого, Трамп также заявил, что захваченный танкер якобы охраняли российские корабли, однако они решили «не связываться» с американцами и ушли.

«Знаете, мы перехватили российское грузовое судно, которое туда добралось. <...> Ну, у них там были российские корабли, которые его охраняли. Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть», — заявил президент США в интервью программе Hannity на телеканале Fox News.

Отвечая на вопрос журналиста, разговаривал ли Трамп на эту тему с российским лидером Владимиром Путиным, глава Белого дома отметил, что не хочет обсуждать эту тему. При этом он еще раз повторил, что «подводная лодка и эсминец очень быстро ушли», когда американские военные прибыли и взяли танкер под контроль.

О том, что «Маринеру» охраняли российские военные суда, ранее писала газета The Wall Street Journal. Однако российская сторона эту информацию не подтверждала.