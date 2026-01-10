На Западе заявили об усилении раскола в НАТО из-за российского «Орешника»

Развертывание Россией ракетного комплекса «Орешник» усугубило раскол в НАТО. Об этом заявил австрийский полковник Маркус Райснер в беседе с газетой Berliner Zeitung.

По словам военного эксперта, что наличие у российской армии «Орешника» вынуждает президента США Дональда Трампа беспокоиться о безопасности своей страны и требовать у Дании Гренландию.

«Это еще больше усугубляет раскол в НАТО», — подчеркнул Райснер.

С учетом появления у России «Орешника» Европе нужно серьезно модернизировать свои системы противоракетной обороны и раннего предупреждения, отметил полковник. Он призвал европейские страны «наконец-то начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию».

Накануне мэр Львова Андрей Садовой заявил, что один из объектов критической инфраструктуры Львовской области получил ужасные повреждения после прилета «Орешника». По его словам, украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны.

Утром 9 января Минобороны РФ подтвердило, что российские военные нанесли удар «Орешником» по объектам в Львовской области. По утверждению ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Как уточнил военкор Александр Коц, целями атаки могло стать месторождение в Стрые, а также Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище. Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на удар. Глава МИД страны Андрей Сибига также сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН. Что об ударе говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный аналитик раскрыл, где находился Зеленский в момент удара «Орешника».