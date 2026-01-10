В России назвали отрасли, где возможна четырехдневка в 2026 году

Финансист Трепольский: четырехдневка возможна только в IT, финтехе и консалтинге в 2026 году

В России вряд ли законодательно введут четырехдневную рабочую неделю в 2026-2027 годах, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. По его словам, такой график работы возможен только в отдельных отраслях.

«Вероятность законодательного закрепления четырехдневной рабочей недели в России на федеральном уровне в 2026–2027 годах оценивается как крайне низкая. Основным сдерживающим фактором является острый дефицит кадров на фоне рекордно низкой безработицы. В условиях высокой загрузки экономики и необходимости наращивания промышленного производства сокращение рабочего времени на 20% без снижения зарплат рассматривается как риск для темпов роста ВВП. По этой причине государство вряд ли пойдет на директивное введение четырехдневки», — отметил Трепольский.

По его словам, при этом точечное внедрение нового графика возможно в частном секторе уже в 2026 году.

«В первую очередь речь идет об IT, финтехе, консалтинге и креативных индустриях, где эффективность измеряется результатами и KPI, а не отработанными часами, сказал финансист. Для таких компаний четырехдневная неделя может стать инструментом конкуренции за кадры», — считает Трепольский.

Эксперт предупредил, что локальное распространение четырехдневки может усилить расслоение рынка труда: сотрудники интеллектуальных отраслей получат гибкий график, тогда как в производстве, логистике и ритейле такой формат остается технологически невозможным. Дополнительным риском остается скрытая переработка — выполнение прежнего объема задач за меньшее количество рабочих дней, заключил финансист.

В России четырехдневную неделю в последние годы вводили прежде всего промпредприятия. Так, АвтоВАЗ перешел на сокращенный график с 29 сентября 2025 года (заявлялось, что завод вернется к пятидневке с 1 января 2026 года). ГАЗ и КамАЗ переходили на 4-дневку и уже вернулись на пятидневку. Кроме того, Уралвагонзавод сообщал о переводе части сотрудников на четырехдневныи режим в гражданском секторе на фоне падения спроса на вагоны.

Ранее ученые доказали, что 4-дневная неделя может быть продуктивнее стандартной пятидневки.