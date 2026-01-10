Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Пушков задал два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией

Пушков усомнился в желании премьера Италии возобновить диалог с Россией
Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале задал премьер-министру Италии Джорджи Мелони два вопроса после ее слов о необходимости возобновления диалога с Россией.

«Первый [вопрос] — переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Второй — переговоров о чем? Ведь та платформа, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, вряд ли может служить основой для продуктивных переговоров», — написал Пушков.

Он добавил, что за переговоры с Россией выступают только премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Остальные «и слышать о них не хотели».

Накануне Мелони заявила, что сегодня для Европы пришло время для начала переговоров с Россией.

Она добавила, что Европе нужно назначить спецпредставителя по Украине для проведения переговоров. По ее словам, «не следует идти каждому самому по себе».

В декабре прошлого года Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд.

Ранее в Италии высмеяли премьера Мелони за двойственные позиции по России и США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27587719_rnd_1",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+