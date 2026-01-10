Пушков задал два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале задал премьер-министру Италии Джорджи Мелони два вопроса после ее слов о необходимости возобновления диалога с Россией.

«Первый [вопрос] — переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Второй — переговоров о чем? Ведь та платформа, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, вряд ли может служить основой для продуктивных переговоров», — написал Пушков.

Он добавил, что за переговоры с Россией выступают только премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Остальные «и слышать о них не хотели».

Накануне Мелони заявила, что сегодня для Европы пришло время для начала переговоров с Россией.

Она добавила, что Европе нужно назначить спецпредставителя по Украине для проведения переговоров. По ее словам, «не следует идти каждому самому по себе».

В декабре прошлого года Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд.

Ранее в Италии высмеяли премьера Мелони за двойственные позиции по России и США.