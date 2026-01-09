Размер шрифта
В Тегеране участники протестов повредили десятки зданий госучреждений

Мэр Закани: в Тегеране протестующие повредили 26 банков и 10 госучреждений
West Asia News Agency/Reuters

Участники протестов в Тегеране повредили 26 банков и десять госучреждений. Об этом сообщил мэр столицы республики Алиреза Закани в эфире гостелерадиокомпании Ирана.

«Они (протестующие — «Газета.Ru») совершили нападения на 26 банков, 25 мечетей были подожжены. Вандалы за вчерашний вечер также подожгли 42 автобуса, общественный транспорт и скорую помощь, десять государственных учреждений и 24 квартиры», — сказал глава города.

Закани добавил, что также участники протестов сожгли 48 пожарных машин и напали на посты правоохранителей.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

9 января Совет безопасности Ирана обвинил Соединенные Штаты и Израиль в организации протестов в стране. Глава исламской республики Али Хаменеи заявил, что протестующие действуют в угоду президенту США Дональду Трампу, которому на самом деле наплевать на мирных жителей. Он также призвал главу Белого дома по возможности заняться собственной страной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее иранские СМИ назвали «террористами» участников протестов в Тегеране.

