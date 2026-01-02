Сдавать подарки — это не грех!

Что делают люди в эти постновогодние дни, когда все салаты доедены, все фильмы пересмотрены, а родственники уже одарены игрушечной лошадкой? Кто-то идет гулять или в кино, кататься на коньках или на лыжах. Но самые практичные идут в магазин! И не потому, что там распродажа. Какая распродажа, когда все деньги ушли на подарки и стол? Нет, они идут в магазин, чтобы сдавать подарки! Вот такие они — расчетливые куркули, ничего святого!

Для русского человека даже идея «сдавать подарки» звучит кощунственно. Это ведь не просто свечка, чашки, клетчатый плед или набор ножей. Подарок — это сакральный объект, символ связи между людьми. Ну и потом, дареному коню в зубы не смотрят. А уж тем более не ведут его обратно в конюшню с просьбой обменять на козу или телегу. Сдав подарок, мы словно отвергаем чувства дарителя, но… получаем денежки, чтобы купить что-то нужное! Вроде как плохо и немного стыдно, но ведь в итоге хорошо.

Последние годы мы с подругами любые подарки сопровождаем словами: «Если что, то чек для возврата сохранен». Первое время было очень неловко. Вроде надо отмахиваться и восклицать: «Нет-нет, ну как ты могла такое подумать?!». Но потом как-то постепенно мы перешли в разряд «расчетливых куркулей» и перестали стесняться того, что можно сдать подарок, если он не понравился или оказался не нужен.

В сериале «Секс в большом городе» есть такая сцена: после свадьбы Шарлотта и ее уже муж обсуждают, какие подарки они будут возвращать в магазин. Эпизод стал хрестоматийным и легализовал в массовой культуре идею, что возврат подарка — не грех. Глядя на Шарлотту, миллионы зрительниц впервые задумались: а почему бы и нет?

Постепенно этот западный тренд прижился и у нас. Он пришел вслед за «вишлистами» — списками подарков, которые было бы приятно получить. Потому что очень часто не нужен третий одинаковый набор для ванной, кофта не того размера и фасона, декоративная тарелка с неподходящим рисунком. Часто мы храним эти подарки из чувства долга, вины или просто потому что «жалко».

Еще в нашем детстве (в 1980–1990-е) мыло или шампунь дарили, потому что это была действительно ценность (одно время на мыло даже были талоны!). Но сейчас мы живем уже давно не в эпохе дефицита. Сейчас шампунь банально может не подходить под тип волос. В эпоху изобилия подарок все чаще рискует стать не жестом души, а красивой обузой.

Что плохого, если дорогой свитер неподходящего размера превратится в нужную кухонную технику или книги, которые хотелось купить? Понятно, что не стоит при дарителе восклицать: «О, тут все бирки на месте, можно будет вернуть, чек есть?». Но и мучиться из-за боязни обидеть — не лучшая альтернатива.

Новая этика отношений как бы дает нам возможность быть более честными и менее формальными. Не тяготиться и не прятать ненужный сервиз на дальние полки, чтобы раз в год достать его перед тетей Машей, которая его подарила. Теперь можно попытаться сказать тете Маши, что сервиз просто не вписывается, не нужен, не подходит и вместо него были куплены бокалы.

Возврат подарка — это не про жадность. Это про право на личную территорию, свободную от ненужных вещей, даже самых дорогих сердцу дарителя. В конце концов, главный подарок — это не вещь в коробке, а чувства, которые за ней стоят. А их-то сдать в магазин никак нельзя.

