Россиянам рассказали, как вырастут алименты в 2026 году

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал «Газете.Ru», что алименты существенно вырастут с 1 марта 2026 года.

«Размер алиментов, который государство будет учитывать как доход при определении права на пособие, будет рассчитываться исходя не из минимального размера оплаты труда, а из среднемесячной номинальной заработной платы по экономике конкретного региона за предыдущий год. Это существенно повысит учитываемый доход для многих семей, где алименты установлены в минимальном размере, и позволит точнее оценивать реальную потребность в поддержке», — поделился депутат.

Он добавил, что сейчас при устной договоренности или то с марта 2026 года за основу будет браться существенно более высокий региональный показатель. Доли на каждого ребенка останутся неизменными.

29 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что правительство России будет работать над повышением эффективности исполнения алиментных обязательств.

