Россиянам рассказали, что выгоднее — снимать или покупать квартиру в 2026 году

Финансист Селезнев: аренда квартиры обойдется вдвое дешевле покупки в 2026 году
Аренда квартиры обойдется вдвое дешевле покупки сопоставимой недвижимости в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев

По его словам, медианные цены на аренду не так заметно меняются уже много лет и оцениваются примерно в 5-6% стоимости квартиры в год. Селезнев пояснил, что жилье за 5,9 млн рублей должно сдаваться за 295-356 тыс. рублей в год или 25-30 тыс. рублей в месяц. С учетом инфляции за год стоимость аренды повысится до 27-33 тыс. рублей в 2026 году, уверен эксперт.

«Если сравнивать прямые ежемесячные затраты на сопоставимое жилье, аренда почти всегда оказывается дешевле. На вторичном рынке ипотечный платеж, как правило, не сопоставим со ставками найма: аренда эквивалентна доходности около 5–6%, тогда как ипотечные ставки в разные годы достигали 10–20% — то есть как минимум вдвое дороже. На первичном рынке иногда доступны пониженные ставки, однако они, как правило, компенсируются завышенной стоимостью жилья относительно рынка. В результате при платеже около 45 тыс. рублей более 35 тыс. уходит на проценты банку, тогда как аренда квартиры аналогичной площади обойдется примерно в 30 тыс. рублей», — пояснил Селезнев.

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее покупать квартиру в 2026 году.

