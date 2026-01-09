Рекордный снегопад и метель: что творится в Москве и области

Размер шрифта
В Москве и Подмосковье продолжается сильный снегопад, вызванный южным циклоном «Фрэнсис». По оценкам метеорологов, он может стать самым интенсивным январским снегопадом за весь период наблюдений. В отдельных районах за одну ночь выпало до двух третей среднемесячного объема осадков.

Пик непогоды ожидается в первой половине пятницы, 9 января. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, к вечеру этого дня высота снежного покрова может достичь 40–50 см. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений предположил, что сегодня к вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см.

Синоптики предупреждают, что за короткое время может выпасть до трети месячной нормы осадков. Уже сейчас на юге и юго-востоке области зафиксировано до 65% от январского климатического показателя.

В связи с непогодой МЧС выпустило экстренное предупреждение. В ведомстве сообщили, что в Москве, помимо сильного снегопада, местами прогнозируется метель, а скорость порывов ветра может достигать 18 м/с. На проезжей части ожидается гололедица и образование снежных заносов. Спасатели призвали автомобилистов оставлять машины в безопасных местах, а пешеходам рекомендовали держаться подальше от неустойчивых конструкций и рекламных щитов.
 
