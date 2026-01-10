Долина изменила адрес регистрации

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала ТАСС, что певица Лариса Долина грубо нарушил процедуру приема-передаич квартиры, изменив адрес регистрации.

По словам Свириденко, новый адрес регистрации Долиной необходимо указать в акте приема-передачи квартиры, однако сторона Лурье его не знает.

«Новый адрес регистрации Долиной мы не знаем», — поделилась адвокат.

Накануне юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский говорил, что очередная попытка передать квартиру Ларисы Долиной Полине Лурье лишь подтверждает, что завершение этого дела превратилось в фарс — к решению вопроса скорее всего подключат судебных приставов.

До этого стало известно, что Долина не сдержала свое обещание передать ключи от квартиры Лурье 5 января. Позже адвокат артистки Мария Пухова заявила, что Долина передаст жилье покупательнице во второй половине дня 9 января.

Ранее автомобиль Долиной заметили у ее бывшего дома в Хамовниках.