Новости. Общество

Два московских аэропорта временно перестали принимать и отправлять самолеты

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

9 января Кореняко заявил, что информация различных СМИ с точным подсчетом задержек и отмен рейсов в аэропортах на основе онлайн-табло создает у россиян некорректное впечатление о реальном функционировании авиатранспортной системы, а также не отражает ее реальную многофакторную производственную деятельность и вводит в заблуждение вылетающих и прилетающих пассажиров. Он пояснил, что задержки могут происходить из-за технических особенностей, а также из-за обработки самолетов и расчистки взлетно-посадочных полос в целях обеспечения безопасности полетов и из-за объединения рейсов.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в Шереметьево произошел масштабный сбой в работе системы выдачи багажа на международных рейсах. Отмечалось, что в терминале С тысячи пассажиров ожидали свои чемоданы по пять–шесть часов. Всего в зоне выдачи находилось порядка трех тысяч человек. Причем пассажирам не предоставляли официальную информацию о причинах задержек. Позже аэропорт Шереметьево решил доставить багаж пассажирам на дом.

Ранее в московском аэропорту пассажиры начали задыхаться от паров химического вещества.

