10 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 10 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

10 января в России профессиональный праздник отмечают инженеры-механики ВМФ. В мире в этот день вспоминают историю создания Лиги Наций, полномочия которой позже были переданы ООН. По народному календарю продолжаются Святки, сегодня — Домочадцев день. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 10 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 10 января

День инженера-механика ВМФ России

История праздника уходит корнями в 1855 год, когда император Николай I утвердил «Положение о Корпусе инженер-механиков Морского ведомства». Документ определял не только круг задач для новой структуры, но и ее штат, денежное довольствие для каждого чина. Это положило начало формированию флотской технической службы.

В 1996 году приказом главнокомандующего ВМФ России дата 10 января стала профессиональным праздником инженеров-механиков флота. Сегодня специалисты этой сферы обеспечивают техническую и боевую готовность, а также эксплуатационную безопасность российских кораблей.

День соавторов в России

Праздник появился в 2025 году по инициативе группы писателей-фантастов и секции «Драмматика» Союза литераторов России. Он приурочен к выходу в журнале «Техника — молодежи» первого совместного произведения братьев Стругацких — повести «Извне». Это произошло 10 января 1958 года.

День соавторов — повод вспомнить и другие успешные творческие союзы: например, Илью Ильфа и Евгения Петрова, братьев Гримм, Анну и Сержа Голон, Аркадия и Георгия Вайнеров.

День Лиги Наций

10 января 1920 года состоялось первое заседание Лиги Наций — международной организации, созданной после Первой мировой войны во избежание вооруженных конфликтов на планете. В разное время ее членами были более 60 стран мира.

Хотя Лига Наций прекратила свое существование в 1946 году, ее идеи заложили основу Организации Объединенных Наций. С 2011 года членами ООН являются 193 страны.

Shutterstock

Всемирный день горького шоколада

Шоколад — одно из самых любимых лакомств в мире. Какао-бобы, из которых его производят, высоко ценились у ацтеков, использовавших напиток из них в ритуальных и лечебных целях. В Европу какао-бобы завезли в XVI веке. Горький шоколад ценят за насыщенный вкус, а также за потенциальную пользу для здоровья: исследования показывают, что он может улучшать настроение и положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию антиоксидантов.

Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

День благодарности комнатным растениям

Этот теплый и добрый праздник придуман Международным обществом садоводов как повод напомнить о наших зеленых соседях. Он призывает уделять домашним растениям больше внимания. Это день благодарности за чистый воздух, уют и ту каплю живой природы, которую комнатные цветы дарят нам каждый день.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 10 января в других странах

День номера 110 — Япония. В Японии этот телефонный номер знает каждый от мала до велика: по нему звонят, когда требуется экстренная помощь. Номер 110 для вызова полиции и иных служб используется в стране более 70 лет — с 1948 года. В США его аналог — 911, в России — 112.

День Вуду — Бенин. Национальный праздник был провозглашен в 1993 году президентом Нисефором Согло. Есть мнение, что вудуизм помог ему спастись от смерти, и в знак благодарности он решил придать этому культу официальный статус. В этот день жители проводят обряды и ритуалы. В праздник открывается рынок, где продаются снадобья, ингредиенты для зелий, куклы, кости животных и другие ритуальные предметы.

День детей — Таиланд. В праздник по всей стране проходят яркие мероприятия, карнавалы и концерты для детей. Многие учреждения предлагают юным тайцам бесплатные угощения или скидки. Вечер завершается праздничными фейерверками.

Религиозные праздники 10 января

День памяти 20 000 мучеников, в Никомидии в церкви сожженных

(древнего города в Малой Азии, ныне территория Турции)

Православная церковь 10 января чтит память многочисленных христиан Никомидии, пострадавших за веру в начале IV века. В то время у власти находился император Максимиан, который вел политику преследования христиан.

Одна из самых масштабных трагедий произошла в Никомидийской соборной церкви, где в день Рождества Христова собралось около 20 тысяч верующих. Император потребовал от них выйти и принести жертву идолам. Получив отказ, он приказал поджечь церковь. По преданию, епископ Анфим перед смертью успел крестить всех готовящихся к таинству. Тысячи людей погибли в огне. Но это не остановило преследований христиан: оставшихся в живых казнили, а епископа Анфима после пыток обезглавили.

Wikimedia Commons

10 января Русская православная церковь также чтит память: • преподобного Игнатия Ломского, Ярославского;

• преподобного Корнилия Крыпецкого;

• апостола от 70-ти Никанора;

• священномучеников Никодима (Кононова) и других. Католическая церковь в этот день вспоминает: • Вильгельма Буржского;

• Пьетро I Орсеоло;

• папу Римского Агафона.

Народные праздники и приметы 10 января

Домочадцев день

На Руси в этот день продолжались святочные гулянья. По народному календарю сегодня Домочадцев день, или Рождественский мясоед. Пост закончился — и на стол можно было подавать мясо. В деревнях мужчины забивали скотину, а хозяйки готовили сытные мясные блюда. Вечером семья собиралась за праздничным столом, в гости звали родных и соседей.

За трапезой было принято дарить старшим родственникам небольшие подарки: сладости, теплые вещи. Вечер посвящали разговорам, играм, обсуждению планов на год. Наши предки верили: загаданное в этот день всей семьей желание обязательно сбудется.

С Рождественского мясоеда начиналась пора зимних свадеб. Молодые стремились пожениться до старта весенних полевых работ. Девушки, не нашедшие пары, гадали на суженого.

Приметы

В праздник нельзя грустить и оставаться одному, иначе проведешь так весь год.

На Домочадцев день нельзя оставлять двери и окна открытыми — счастье выветрится из дома.

Не стоит давать и брать деньги в долг, иначе будешь нуждаться весь следующий год.

Какие исторические события произошли 10 января

49 до н. э. — Юлий Цезарь со своим войском перешел реку Рубикон, что стало причиной гражданской войны между Цезарем и Помпеем и знаменовало падение Римской Республики. С этим событием связано два крылатых выражения: «перейти Рубикон» и «жребий брошен».

— Юлий Цезарь со своим войском перешел реку Рубикон, что стало причиной гражданской войны между Цезарем и Помпеем и знаменовало падение Римской Республики. С этим событием связано два крылатых выражения: «перейти Рубикон» и «жребий брошен». 1781 год — в Москве открылся Петровский театр, предшественник Большого театра.

— в Москве открылся Петровский театр, предшественник Большого театра. 1810 год — аннулирован брак Наполеона и Жозефины де Богарне.

1840 год — в Великобритании начала работу «Единая пенни-почта», впервые установившая фиксированную плату за пересылку писем.

— в Великобритании начала работу «Единая пенни-почта», впервые установившая фиксированную плату за пересылку писем. 1863 год — в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена.

— в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена. 1920 год — на первом заседании Лиги Наций был ратифицирован Версальский договор, официально завершивший Первую мировую войну.

— на первом заседании Лиги Наций был ратифицирован Версальский договор, официально завершивший Первую мировую войну. 1943 год — началась финальная часть Сталинградской битвы — операция «Кольцо», целью которой был окончательный разгром окруженной немецкой группировки войск.

— началась финальная часть Сталинградской битвы — операция «Кольцо», целью которой был окончательный разгром окруженной немецкой группировки войск. 1962 год — произошел сход гигантской лавины с горы Невадо-Уаскаран в Перу. Крупнейшая в истории лавинная катастрофа унесла жизни около 4 тысяч человек в городе Ранраирка и близлежащих поселениях.

GEC Archivo Historico

2010 год — в Российской Федерации введен новый вид меры пресечения для обвиняемых и подозреваемых — домашний арест.

— в Российской Федерации введен новый вид меры пресечения для обвиняемых и подозреваемых — домашний арест. 2023 год — в свет вышла автобиография принца Гарри «Запасной».

Дни рождения и юбилеи 10 января

В 1480 году родилась Маргарита Австрийская — дочь императора Священной Римской империи Максимилиана I.

— дочь императора Священной Римской империи Максимилиана I. В 1747 году родился Абрахам-Луи Бреге — швейцарско-французский часовщик-изобретатель, основатель бренда Breguet.

— швейцарско-французский часовщик-изобретатель, основатель бренда Breguet. В 1835 году родился Николай Шустов — русский художник, академик живописи, участник «бунта четырнадцати».

— русский художник, академик живописи, участник «бунта четырнадцати». В 1883 году родился Алексей Николаевич Толстой — русский советский писатель, автор трилогии «Хождение по мукам».

Алексей Толстой Михаил Озерский/РИА Новости

В 1903 году родился Фламинио Бертони — итальянский автомобильный дизайнер и архитектор, создатель Citroen DS.

— итальянский автомобильный дизайнер и архитектор, создатель Citroen DS. В 1911 году родился Василий Зайцев — советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза. Именно в его полку родилась «поющая эскадрилья», которая стала прототипом для фильма Леонида Быкова «В бой идут одни «старики»».

— советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза. Именно в его полку родилась «поющая эскадрилья», которая стала прототипом для фильма Леонида Быкова «В бой идут одни «старики»». В 1935 году родилась Нинель Шахова — советская тележурналистка, комментатор программы «Время» по вопросам культуры в 1971–1992 годах.

90 лет исполняется Роберту Вудро Вильсону — американскому астроному и физику, лауреату Нобелевской премии по физике за открытие микроволнового реликтового излучения.

— американскому астроному и физику, лауреату Нобелевской премии по физике за открытие микроволнового реликтового излучения. 81 год исполняется Роду Стюарту — британскому певцу и автору песен.

— британскому певцу и автору песен. 81 год исполняется Валентине Теличкиной — советской и российской актрисе кино и телевидения, художнице, народной артистке РФ.

Григорий Сысоев/РИА Новости