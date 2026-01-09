«Его руки по локоть в крови иранцев». В Тегеране обвинили протестующих в желании угодить Трампу

Во время протестов в Иране, январь 2026 года (кадр из видео)

Совет безопасности Ирана обвинил Соединенные Штаты и Израиль в организации протестов в стране, которые продолжаются уже 13-й день. Глава исламской республики Али Хаменеи заявил, что протестующие действуют в угоду президенту США Дональду Трампу, которому на самом деле наплевать на мирных жителей. Он также призвал главу Белого дома по возможности заняться собственной страной.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на фоне массовых протестов в стране заявил о стремлении участников акций угодить президенту США Дональду Трампу. Он отметил, что «кучка неопытных и недальновидных людей» поджигают мусорные баки в Иране, чтобы глава Белого дома был доволен.

«Этот человек (Дональд Трамп. — «Газета.Ru») заявил, что отдавал приказы в ходе войны [Ирана и Израиля в 2025 году], — тем самым признав, что его руки по локоть в крови иранцев, — а потом он заявляет, что поддерживает иранский народ», — добавил Хаменеи.

Он подчеркнул, что заявления Трампа — лишь слова, так как ему самому «наплевать на мирных жителей». Верховный лидер Ирана также раскритиковал политику президента США в отношении республики и подчеркнул, что тот «с высокомерием и спесью восседает» в Белом доме и «судит весь мир». Хаменеи добавил, что Трампа ждет участь тиранов и гордецов прошлого, которые «были низвергнуты, находясь на пике своего высокомерия».

«Он, если может, пусть займется управлением собственной страной», — сказал глава Ирана.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон внимательно следит за происходящим в Иране, и отметил, что дела у иранских властей «очень плохи». Он уточнил, что США готовы нанести «сильный удар» по стране в случае убийства протестующих. Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заверил, что Иран ответит на возможную атаку США и Израиля. При этом он все же назвал подобный шаг маловероятным.

Протесты в Иране

Протесты в Иране начались 28 декабря из-за девальвации иранского риала и колебаний обменного курса (местная валюта потеряла около половины своей стоимости по отношению к доллару в 2025 году, а официальная инфляция в декабре достигла 42,5%, после чего глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку). Первая акция прошла в Тегеране – на нее вышли владельцы магазинов и студенты, а протесты распространились и на другие города. К 8 января, по данным правозащитной организации HRANA, они охватили практически всю страну.

Протестующие блокировали улицы, а также поджигали автомобили и здания. Наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган. По последней информации, за 13 дней протестов погибли по меньшей мере 45 человек, среди которых восемь детей . HRANA также сообщала, что жертвами беспорядков стали восемь сотрудников силовых структур. Кроме этого, больше двух тысяч человек были арестованы.

Fox News передавал, что протестующие взяли под контроль города Абданан и Малекшахи. Некоторые Telegram-каналы также писали, что им удалось захватить Кередж, однако иранские власти опровергли эту информацию.

На фоне акций в стране перестал работать интернет, а в некоторых районах — стационарная телефонная связь. Кроме того, в ночь на 9 января стали недоступны сайты многих иранских СМИ. После паузы издания возобновили свою работу.

Реакция властей

В Совете безопасности Ирана заявили, что ответственность за масштабные акции протеста в стране несут США и Израиль.

«Хотя волнения последних дней начались с протестов против экономической нестабильности, сионистский враг направил их в русло дестабилизации обстановки в стране. Последние высказывания [президента США Дональда] Трампа лишь подтверждают сговор двух режимов, стремящихся подорвать устои жизни иранского народа», — говорится в заявлении Совбеза.

Там также отметили, что правоохранительные органы страны нейтрализуют планы Израиля и США устроить беспорядки в Иране, а судебная система к «не проявят никакой снисходительности к подрывным элементам».