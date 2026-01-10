В пригороде Краснодара раздались взрывы

Серия взрывов раздалась в пригороде Краснодара. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет украинских беспилотников, пишет Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, они слышали в небе жужжащий звук, после чего на юге Краснодара со стороны Северского района раздались 4-5 взрывов. Также краснодарцы видели вспышки в небе.

«По предварительным данным, ВСУшные дроны прямо сейчас сбивает российская ПВО», — отмечается в сообщении.

Также очевидцы сообщали о взрывах над городом Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. В настоящее время аэропорт Краснодара не принимает и не выпускает рейсы.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что украинские беспилотники атакуют город Елец в Липецкой области. Очевидцы сообщили, что начали слышать громкие звуки около 01:10, при этом они не стихают до сих пор. Местные жители говорят, что силы ПВО сбили как минимум два украинских беспилотных летательных аппарата.

9 января системы ПВО уничтожили восемь БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами России. По данным Минобороны РФ, пять дронов уничтожили над территорией Липецкой области. Еще по одному дрону сбили над Белгородской, Воронежской и Курской областями. Удары дронов были отражены в период с 15:00 по 20:00 мск, уточнили в ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае беспилотники ВСУ повредили здания.