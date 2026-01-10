США восстановят Украину на $800 млрд. Кроме инвестиций обсуждается соглашение о свободной торговле

The Telegraph: США и Украина подпишут договор о восстановлении на $800 млрд

Киев и Вашингтон обсуждают сразу два экономических соглашения — о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд и о возможной свободной торговле с США. Документы увязываются с гарантиями безопасности и параметрами будущего мирного урегулирования, а их согласование может быть завершено в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Соглашение о процветании на $800 млрд

Киев и Вашингтон планируют подписать соглашение «о процветании» для восстановления Украины. Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп собираются приехать на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, который пройдет с 19 по 23 января. Там, как ожидается, они встретятся и завершат согласование договора, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Зеленский планировал отправиться в Белый дом на следующей неделе, чтобы завершить обсуждение плана экономического процветания и соглашения о гарантиях безопасности в послевоенный период. Но его европейские союзники из «коалиции желающих» посоветовали отказаться от поездки и вместо этого предложили Давос в качестве более подходящей альтернативы для встречи с Трампом.

План процветания должен привлечь около $800 млрд в течение 10 лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики , сообщили The Telegraph украинские чиновники.

Зеленский в конце прошлого года рассказывал, что соглашение обеспечит «экономическое восстановление, возвращение рабочих мест и оживление в Украину». Предполагается, что оно откроет путь для ряда кредитов, грантов и инвестиционных возможностей со стороны частных компаний для предоставления этих средств.

Киев надеется, что, предложив Вашингтону долю в восстановлении Украины, президент США будет более склонен предоставить надежные гарантии безопасности.

Соглашение построено вокруг подписанного в прошлом году соглашения о полезных ископаемых, которое предоставило американским инвесторам лучший доступ к будущим горнодобывающим проектам на Украине. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал соглашение важнейшей частью общего пакета мер по прекращению огня, который он вел в течение последних нескольких месяцев. Он заявил после встречи «коалиции желающих» в Париже на этой неделе, что крупнейшая в мире инвестиционная группа BlackRock примет участие в программе. Однако детали соглашения пока не раскрываются.

Свободная торговля с США

В рамках широкого пакета мер по обеспечению процветания Украины Владимир Зеленский обсуждает также потенциальное соглашение о свободной торговле с США.

Соглашение предусматривает нулевые пошлины на торговлю с США и распространяется на некоторые промышленно развитые регионы Украины, предоставляя стране «очень серьезные преимущества» по сравнению с соседними государствами и потенциально привлекая инвестиции и бизнес, сообщил Зеленский в телефонном интервью Bloomberg. По его словам, такое соглашение также послужит дополнительной гарантией экономической безопасности.

Украинский лидер заявил, что ему необходимо обсудить детали предложения непосредственно с Дональдом Трампом.

Зеленский сообщил, что Украина представила свои замечания по территориальным предложениям мирного соглашения американской команде, которая затем передаст их российским коллегам.

Он надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов к моменту завершения согласования гарантий безопасности и плана восстановления с Трампом, что может произойти уже в конце этого месяца.

Президент Украины рассчитывает встретиться с Трампом либо в США, либо в Давосе. Зеленский заявил, что хочет лично обсудить с Трампом конкретные обязательства США в случае возобновления «российской агрессии».

«Я не хочу, чтобы все свелось лишь к обещаниям отреагировать, — сказал Зеленский. — Мне действительно нужно что-то более конкретное».