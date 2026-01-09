Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Политика

Над РФ сбили пять украинских БПЛА. Военная операция, день 1416-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1416-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости

Силы ПВО сбили пять украинских ударных беспилотников в четырех регионах России сообщили в Минобороны. Два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей. Около 556 тыс. жителей Белгородской области остались в результате ночного обстрела ВСУ без электричества и отопления, у еще почти 200 тыс. нет воды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:35

The New York Times: Дональд Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине со стороны США, если конфликт затянется.

8:29

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что обратится к Ватикану в связи с захватом церквей и преследованиями православных христиан на Украине.

8:15

Около 556 тыс. жителей Белгородской области остались в результате ночного обстрела ВСУ без электричества и отопления, у еще почти 200 тыс. нет воды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:03

🔴 Минобороны: силы ПВО перехвтили пять дронов ВСУ.

Два - над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.

8:00

Сегодня 1416-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+