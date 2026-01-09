Над РФ сбили пять украинских БПЛА. Военная операция, день 1416-й

Силы ПВО сбили пять украинских ударных беспилотников в четырех регионах России сообщили в Минобороны. Два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей. Около 556 тыс. жителей Белгородской области остались в результате ночного обстрела ВСУ без электричества и отопления, у еще почти 200 тыс. нет воды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.