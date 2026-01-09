Над РФ сбили пять украинских БПЛА. Военная операция, день 1416-й

The New York Times: Дональд Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине со стороны США, если конфликт затянется.
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что обратится к Ватикану в связи с захватом церквей и преследованиями православных христиан на Украине.
Около 556 тыс. жителей Белгородской области остались в результате ночного обстрела ВСУ без электричества и отопления, у еще почти 200 тыс. нет воды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
🔴 Минобороны: силы ПВО перехвтили пять дронов ВСУ.
Два - над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.
Сегодня 1416-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.