Новости. Общество

В Ленинградской области образовалась 20-километровая пробка из-за аварии с фурой

SHOT: сотни машин стоят в пробке длиной 20 км из-за ДТП с фурой на трассе М-11
Telegram-канал Don Mash

Длинная пробка образовалась на федеральной трассе М-11 «Нева» в направлении Санкт-Петербурга из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, авария произошла на 385-м километре трассы. Фура перекрыла проезжую часть, что привело к формированию 20-километровой пробки.

Водители сообщают, что стоят в пробке уже около двух часов, а к месту ДТП приехала одна карета скорой помощи.

9 января многокилометровая пробка образовалась на выезде из Переславля-Залесского в сторону Москвы из-за непогоды, нескольких ДТП и застрявших на подъемах большегрузов. В связи с этим было введено ограничение движения транспорта на участке трассы М8 с 111-го по 134-й километр.

Позже губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что движение легкового транспорта возобновлено в обоих направлениях на трассе М-8. По его словам, движение грузового транспорта временно приостановлено. Евраев объяснил, что основная причина пробок связана с трудностями при подъеме большегрузов на переславские горки. Фуры буксуют на подъемах, перекрывая движение, при этом многие из них едут с перегрузом. Власти организовали для автомобилистов пункт временного размещения в гостинице «Роза ветров» в Переславле-Залесском.

Ранее актеры сериала «Солдаты» опоздали на спектакль в Ярославле из-за непогоды.

