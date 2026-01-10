Размер шрифта
Новости. Общество

Стало известно, что пропавшую семью Усольцевых будут искать с помощью нейросети

РИА Новости: «ЛизаАлерт» задействует нейросеть для поиска следов Усольцевых
Ирина Усольцев/«ЛизаАлерт» Красноярского края/VK

Представитель поискового регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду рассказала РИА Новости, что пропавшую в тайге под Красноярском семью Усольцевых будут искать с помощью нейросетей.

По словам спасательницы, они надеются найти какие-либо следы пребывания Уольцевых в тайге.

«Весной, когда сходит снег, видимость улучшается, в частности и для квадрокоптеров. Наряду с традиционной работой поисковиков по отсмотру фото- и видеоматериалов с БПЛА отряд активно использует нейросеть, которая помогает распознавать потерявшегося человека в различных природных условиях», — поделилась Чооду.

Она добавила, что задача будет непростой, учитывая рельеф местности и площадь обследуемой терриории.

5 января краевое управление СУ СК РФ не подтвердило версию побега семьи Усольцевых, пропавших в горной тайге в Красноярском крае.

Супруги Усольцевы вместе со своей пятилетней дочерью отправились в поход 28 сентября прошлого года. После этого они перестали выходить на связь, и начались поиски, завершившиеся активной фазой 12 октября. Эти поиски стали одними из самых масштабных в регионе, однако семью так и не удалось обнаружить.

Ранее следователи раскрыли версию о цели пропавшей семьи Усольцевых в походе. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27587575_rnd_7",
    "video_id": "record::03538429-4fc1-477a-bd2d-18e4b0a20351"
}
 
