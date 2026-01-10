Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих «продлить договор с оператором»

Один из самых распространенных сценариев телефонного мошенничества сегодня — звонок якобы от вашего мобильного оператора с предложением срочно «продлить договор», иначе номер отключат. Под этим предлогом собеседник просит назвать код из SMS и может получить доступ к личному кабинету оператора или Госуслуг и вашим деньгам. Старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин рассказал «Газете.Ru», как устроена эта схема, по каким признакам сразу понять, что звонит мошенник, и почему продлить договор связи по телефону технически невозможно.

По данным МегаФона, количество заблокированных мошеннических вызовов за 2025 год превысило 539 млн. Отдельную «прослойку» в этой картине составляют звонки от псевдосотрудников мобильных операторов. Человек на линии представляется специалистом поддержки, говорит об «истекающем договоре» или «обновлении условий», предупреждает об отключении номера и тут же предлагает решить все «за пару минут по телефону». Следующий шаг почти всегда один и тот же — под предлогом подтверждения личности абонента просят назвать код из SMS или выполнить вход через важный сервис.

Первые фразы звучат привычно: уточняют, удобно ли говорить, говорят о «плановой проверке данных», «обновлении договора» или «изменении условий тарифа». Это создает ощущение, что вам звонят по понятному поводу из надежного источника.

Но звонок поступает с номера телефона, который не соответствует официальному контактному центру оператора. Затем в разговор аккуратно вводится проблема. Абоненту сообщают, что срок действия договора якобы подходит к концу, условия меняются, а без подтверждения номер могут отключить. Часто отдельно подчеркивают, что к этому номеру привязаны банковские SMS, мессенджеры, «Госуслуги», и потеря доступа может создать много неудобств. Так формируется фон легкой тревоги: человек уже думает не о том, насколько странный звонок, а о том, как бы не остаться без связи.

Дальше появляется срочность. Звонящий делает акцент на том, что оформлять всё нужно «прямо сейчас, пока вы на линии», иначе система якобы автоматически запустит блокировку или перевод на другой тариф. Звучат формулировки вроде «номер уже стоит в очереди на отключение», «после полуночи восстановить его будет сложно». В реальной жизни у абонента всегда есть время перепроверить данные. Если на фразу «я перезвоню сам на номер поддержки, указанный на сайте» человек на линии начинает уговаривать остаться, объясняет, что «через общую линию вы уже не успеете» и настойчиво просит не класть трубку, это повод насторожиться. Сотруднику настоящего оператора нечего бояться того, что абонент сам позвонит по официальному номеру и уточнит детали.

«Главный момент схемы наступает, когда речь заходит о «подтверждении личности» или «фиксации согласия». Если злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту на портале Госуслуг, то они будут убеждать жертву назвать соответствующий код из СМС якобы для идентификации и последующего «продления договора». Иногда могут отправить код и от других сервисов под предлогом такой «идентификации». Если пользователь сообщил код могут разыграть ситуацию, в которой человеку напрямую говорят, что его только что развели», — объяснил эксперт.

Далее атаки продолжаются, и подключаются «сотрудники государственных органов», которые начинают «спасать» человека, попавшего под влияние. Жертве запрещают рассказывать кому-либо об общении, иначе будет возбуждено уголовное дело. Стратегия мошенников – максимально запугать.

Клиенту сообщают, что его аккаунт использовался для денежных переводов и финансирования терроризма. Чтобы предотвратить дальнейшие транзакции, кредиты и переводы, нужно неукоснительно следовать инструкциям: самостоятельно оформить кредиты и перевести полученные деньги на «безопасный» счет.

«Стоит прислушаться и к тому, как с вами разговаривают. Мошенники часто сочетают вежливые формулировки с лёгким нажимом: напоминают, что «ответственность будет на вас», намекают, что «в случае отключения восстановить номер будет сложно», могут раздражаться, если вы задаете уточняющие вопросы или просите время подумать. Для реального оператора главное — чтобы вы все поняли и чувствовали себя спокойно, а не чтобы любой ценой дожать вас до нужного действия в рамках одного звонка. Как только история про «продление договора» начинает сопровождаться спешкой, запретом что-то перепроверить и просьбами назвать коды из SMS, речь идет не об услуге, а о попытке обмана», — посоветовал специалист.

Что сделало сценарий о продлении договора на SIM-карту популярным? Ранее сотовые операторы активно рассылали абонентам СМС-сообщения с просьбой актуализировать сведения о себе. Это было продиктовано поправками в Федеральный закон «О связи», обязывающими операторов проверять достоверность сведений об абоненте и не оказывать услуги связи, если они неактуальны. На волне этой кампании мошенники быстро разработали новый сценарий обмана.

«Самое важное в таком звонке — не спорить и не доказывать что-то человеку на линии, а переключить инициативу на себя. Если вы слышите историю про «истекающий договор», срочное отключение номера и необходимость немедленно продлить все по телефону, разговор можно спокойно закончить. Достаточно сказать, что вам нужно время, чтобы все проверить, и положить трубку. Никаких объяснений и оправданий не требуется — вы никому ничего не должны только потому, что вам позвонили», — предупредил Лопатин.

Дальше лучше опираться не на слова незнакомого человека, а на те каналы, которые вы действительно контролируете. Проще всего открыть приложение оператора или личный кабинет на сайте и посмотреть, есть ли там какие-то уведомления о долгах, блокировках или изменении условий. Если со счетом и услугами все в порядке, никаких предупреждений нет, значит, срочная история про «истекающий договор» существовала только в рамках того звонка.

Если сомнения все равно остаются, можно связаться с оператором по официальным каналам: позвонить в поддержку по номеру, указанному на сайте или в приложении, или зайти в ближайший салон связи. Важно не перезванивать на тот номер, который высветился во время подозрительного звонка. Так вы сами выбираете, куда обращаетесь, и точно попадаете в настоящий контакт-центр или офис оператора, а не к тем же злоумышленникам еще раз, резюмировал эксперт.

