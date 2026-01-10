Размер шрифта
В Ташкент на концерт фронтмена Rammstein прилетело много россиян

РИА: толпы россиян прилетели на концерт фронтмена Rammstein Линдеманна в Ташкент
Kay Richter/Global Look Press

Концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, который прошел 9 января в Ташкенте, привлек большое число иностранных зрителей, преимущественно из России. Об этом РИА Новости сообщил директор компании-организатора IOSIS SHOW Дмитрий Меньшиков.

Выступление состоялось на площадке Axelon Karting Centre в парке Anhor в рамках сольного тура Линдеманна Meine Welt по Центральной Азии.

«Приезжих из других стран было больше половины, большинство — из России», — сказал Меньшиков.

По данным корреспондента агентства, концертная площадка вместимостью около восьми тысяч человек была заполнена примерно на 80%. Билеты в танцевальную зону стоили около 1,2 миллиона сумов ($100), в фан-зону — 1,6 миллиона сумов ($130), в VIP-зону — 4 миллиона сумов ($330).

Во время выступления Линдеманн неоднократно обращался к публике на русском языке, а в конце выступления поблагодарил зрителей словами «Danke, спасибо!».

В конце октября в Германии сотни людей вышли на акцию протеста против Линдеманна. 400 демонстрантов пришли к зданию Лейпцигской оперы, где Линдеманна ждали на традиционный оперный бал. Они ворвались на красную дорожку с криками «Позор!» и протестовали против сексуального насилия и злоупотребления властью, в которых ранее обвиняли певца. Сотня полицейских пресекла попытки ворваться на бал. При этом на мероприятие 62-летний рок-музыкант опоздал — к его прибытию протестующие уже ушли.

Ранее в психиатрической лечебнице Кишинева рассказали о съемках клипа Линдеманна.

