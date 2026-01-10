Размер шрифта
Трамп заявил, что европейские союзники США не вызывают страха

Трамп: президент России Владимир Путин не боится Европу
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники Соединенных Штатов не вызывают страха, в том числе у России. Трансляция его выступления велась на Youtube-канале Белого дома.

По его словам, Европа сделала очень много для Украины, но все равно не вызывает страха.

«Европа не вызывает страха. Европа отстает. Я бы сказал, очевидно, что президент [РФ Владимир] Путин не боится Европу», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, что ЕС следует предпринять в отношении конфликта на Украине.

Также Трамп сказал, что США не будут проводить операцию по захвату президента РФ Владимира Путина. Он добавил, что всегда имел хорошие отношения с российским президентом.

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони исключила вероятность того, что США начнут военные действия в Гренландии, чтобы заполучить остров.

Ранее выяснилось, что думают гренландцы о присоединении к США.

