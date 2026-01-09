Опубликованы кадры циклона «Фрэнсис» из космоса

В Роскосмосе показали, как выглядит циклон «Фрэнсис» из космоса

Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона «Фрэнсис». Завораживающие кадры были опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.

«Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона. Он принес в столицу снег и метель. Как циклон «Фрэнсис» приближался к столичному региону — снимок от 7 января», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как большой белый вихрь движется на Москву. Видео были записаны со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Вечером 9 января сообщалось, что циклон «Фрэнсис» фактически закрыл въезд в Москву. Сотни водителей уже более 8 часов стоят в пробках на федеральных трассах, грузовые машины увязли в снегу и перекрыли движениец.

Днем дептранс Москвы призвал автомобилистов не выезжать на улицы города, чтобы не мешать уборке, и назвал наиболее проблемные участки МКАД, где движение затруднено.

Ранее колонна снегоуборщиков застряла в снегу в Подмосковье и попала на видео.