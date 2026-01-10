Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине удастся урегулировать

Трамп уверен, что договоренность об урегулировании на Украине будет достигнута

Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Об этом сообщает ТАСС.

«Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — отметил Трамп.

Он также добавил, что очень разочарован президентом РФ Владимиром Путиным, ведь у них всегда были хорошие отношения.

До этого Трамп заявил журналистам, что США не будут проводить операцию по захвату президента РФ Владимира Путина.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что венесуэльский лидер «больше не президент», а управление республикой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам он отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор США назвал действия Трампа в Венесуэле «старомодным империализмом».