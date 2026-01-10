Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Вашингтону рекомендовали согласиться на одно предложение Путина

Bloomberg: США нужно согласиться на предложение Путина продлить ДСНВ
Александр Казаков/РИА Новости

Американским властям стоит принять предложение президента России Владимира Путина о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще на один год. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации отмечается, что формально продлить договор СНВ-3, срок действия которого истек 5 февраля, уже невозможно. Однако осенью прошлого года российский лидер предложил продолжать соблюдать его положения до февраля 2027 года. Авторы материала считают, что в Вашингтоне могли скептически отнестись к этой инициативе, поскольку без предусмотренных договором инспекций США не могут быть уверены в соблюдении соглашения российской стороной.

Однако согласие на предложение Москвы могло бы создать условия для возобновления инспекций и способствовать восстановлению доверия между Россией и Соединенными Штатами, указано в статье.

9 января президент США Дональд Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока действия ДСНВ. «Истечет так истечет. Мы просто заключим соглашение получше», — сказал он.

22 сентября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Он подчеркнул, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Также Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия. При этом глава государства предупредил, что РФ в состоянии ответить на любые угрозы «не на словах, а путем применения военно-технических мер». В Госдуме назвали заявление президента «четким сигналом США». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США призвали Трампа согласиться на предложение Путина по ДСНВ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27587695_rnd_2",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+