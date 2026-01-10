Вашингтону рекомендовали согласиться на одно предложение Путина

Американским властям стоит принять предложение президента России Владимира Путина о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще на один год. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации отмечается, что формально продлить договор СНВ-3, срок действия которого истек 5 февраля, уже невозможно. Однако осенью прошлого года российский лидер предложил продолжать соблюдать его положения до февраля 2027 года. Авторы материала считают, что в Вашингтоне могли скептически отнестись к этой инициативе, поскольку без предусмотренных договором инспекций США не могут быть уверены в соблюдении соглашения российской стороной.

Однако согласие на предложение Москвы могло бы создать условия для возобновления инспекций и способствовать восстановлению доверия между Россией и Соединенными Штатами, указано в статье.

9 января президент США Дональд Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока действия ДСНВ. «Истечет так истечет. Мы просто заключим соглашение получше», — сказал он.

22 сентября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Он подчеркнул, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Также Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия. При этом глава государства предупредил, что РФ в состоянии ответить на любые угрозы «не на словах, а путем применения военно-технических мер». В Госдуме назвали заявление президента «четким сигналом США». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США призвали Трампа согласиться на предложение Путина по ДСНВ.