«Повреждения ужасны»: мэр Львова раскрыл последствия удара «Орешником» по Украине

Один из объектов критической инфраструктуры Львовской области получил ужасные повреждения после прилета российского «Орешника». Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в эфире украинского телеканала «Твое место».

«Да, есть поражение одного из объектов критической инфраструктуры. Людских потерь нет. Да, существующие повреждения ужасны», — сказал он.

По его словам, украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны перед «Орешником».

«Нигде на радарах эта ракета не была обозначена», — отметил мэр.

Утром 9 января Минобороны РФ подтвердило, что российские военные нанесли удар «Орешником» по объектам в Львовской области. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Как уточнил военкор Александр Коц, целями атаки могло стать месторождение в Стрые, а также Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище. Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на удар. Глава МИД страны Андрей Сибига также сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН. Что об ударе говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный аналитик раскрыл, где находился Зеленский в момент удара «Орешника».