Задержанный в Иране танкер принадлежал Ираку

Задержанный Ираном иностранный танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе принадлежал Ирану. Об этом сообщает агенство IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

До этого стало известно, что Иран задержал иностранный танкер, на борту которого находилось 700 тысяч литров контрабандного топлива.

По словам бригадного генерала второго корпуса ВМС КСИР Рамзана Зирахи, судно было задержано недалеко от острова Фарси.

Согласно агентству, танкер, чье название «Хита», был остановлен почти в 30 километрах от иранского острова.

Ранее сообщалось, что на Украине арестовали российский танкер Neyma.