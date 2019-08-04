Иран задержал иностранный танкер

close
Caren Firouz/Reuters

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, передает ISNA

Сообщается, что на борту танкера было 700 тысяч литров контрабандного топлива, оно было изъято.

Какой стране принадлежит танкер, не уточняется.