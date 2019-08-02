В Теннесси собака спасла хозяйку от змеи

В американском штате Теннесси собака набросилась на змею, чтобы защитить хозяйку. Об этом сообщает WTVF.

Женщина возвращалась с прогулки со свои питбулем по кличке Арло. В темноте она не увидела, что возле входной двери в квартиру ее поджидает ядовитая змея — медноголовый щитомордник. Пес напротив сразу заметил угрозу. Питбуль схватил змею за хвост и начал трясти ее, в ответ он получил несколько укусов от пресмыкающегося.

Шея и морда собаки после нападения сильно распухли, а глаз перестал открываться из-за отека. Хозяйка отвезла питомца в ветеринарную клинику, где ему оказали необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что жительница Канады отогнала пуму песней группы Metallica.