Число отравившихся едой из вендинговых автоматов возросло
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Число людей, который отравились едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, возросло до 91 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт столичного управления Роспотребнадзора.
Как отмечается, у всех заболевших была обнаружена острая кишечная инфекция.
Кроме того, у 58 человек был диагностирован сальмонеллез.
Уточняется, что рост числа заболевших связано с более поздним обращением за медицинской помощью, а не новыми заболеваниями.
Как подчеркивается, после первых случаев заболевания предприятие по производству данной продукции было опечатано, и реализация продукта через вендинговые аппараты была приостановлена.
Ранее сообщалось о 86 отравившихся.