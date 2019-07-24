Число отравившихся едой из вендинговых автоматов возросло

Число людей, который отравились едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, возросло до 91 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт столичного управления Роспотребнадзора.

Как отмечается, у всех заболевших была обнаружена острая кишечная инфекция.

Кроме того, у 58 человек был диагностирован сальмонеллез.

Уточняется, что рост числа заболевших связано с более поздним обращением за медицинской помощью, а не новыми заболеваниями.

Как подчеркивается, после первых случаев заболевания предприятие по производству данной продукции было опечатано, и реализация продукта через вендинговые аппараты была приостановлена.

Ранее сообщалось о 86 отравившихся.