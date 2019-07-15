Избитую в Ингушетии девочку лишат руки

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Врачи готовятся к проведению ампутации части правой руки у семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избили в приемной семье. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Сообщается, что операцию проведут из-за сухой гангрены, которая началась на руке пострадавшей. Врачи собираются провести девочке экономную ампутацию омертвевших тканей. На данный момент состояние пострадавшей является стабильным.

Ранее сообщалось, что ребенка хотят удочерить десятки россиян.

Семилетняя девочка получила множество травм. По делу об избиении проходит тетя ребенка, которая вместе с мужем незаконно содержала ребенка в своем доме. Ее уже заключили под стражу на два месяца.