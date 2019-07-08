Boeing 737 с аварийной ситуацией на борту экстренно сел во Внуково

Самолет Boeing 737, который вынужден был вернуться в Москву из-за аварийной ситуации на борту, совершил посадку по Внуково. Об этом свидетельствуют данные FlightRadar24.

Как отмечается, воздушное судно вылетело из Москвы примерно в 12.00. Впоследствии он развернулся около литовского города Каунас и начал снижаться.

Ранее сообщалось, что воздушное судно готовится к экстренной посадке из-за неполадок в системе кондиционировании.