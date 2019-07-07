14 россиян не пустили в Мексику

Еще 14 человек с российскими паспортами, которые прилетели в Мексику в город Канкун, не пропустили через пограничный контроль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Мехико.

Как отмечается, миграционная служба посчитала, что цели поездки не соответствуют заявленной.

Уточняется, что российское посольство пытается выяснить, почему граждан России не пустили в Центральноамериканскую страну.

Это не первый подобный случай. До этого в Мексике задержали 10 россиян, девятерых из них — отправили уже на родину.

Кого-то задержали, потому что они оказались в «черном списке», кого-то заподозрили в фальшивых паспортах.