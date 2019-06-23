Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине
В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, мальчик вышел из дома на улицу, чтобы взять у прохожих интервью. Однако вскоре он перестал выходить на связь.
Уточняется, что на следующий день в районе озера Вырлица было обнаружено тело ребенка.
По предварительным данным, мальчика зарезали, затем выкинули тело в водоем.
На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства преступления.
Ранее сообщалось, что россиянка зарезала любовника во время шинковки капусты.