Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, мальчик вышел из дома на улицу, чтобы взять у прохожих интервью. Однако вскоре он перестал выходить на связь.

Уточняется, что на следующий день в районе озера Вырлица было обнаружено тело ребенка.

По предварительным данным, мальчика зарезали, затем выкинули тело в водоем.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что россиянка зарезала любовника во время шинковки капусты.