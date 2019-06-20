Аксенов оценил доклад о крушении MH17

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Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в докладе упоминается запись разговора Аксенова с одним из «подозреваемых» по делу о крушении Boeing.

«Ракеты не чистил, к запуску не готовил», — заявил глава Крыма.

Он также добавил, что продолжает поддерживать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Ранее международная следственная группа назвала четверых подозреваемых в крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.