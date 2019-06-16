Кенгуру проломил стену дома и забрызгал комнату кровью

На австралийской ферме кенгуру проломил стену дома и измазал жилище кровью и фекалиями, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, животное на ферму загнали собаки.

Отмечается, что кенгуру сильно порезался стеклом и был напуган.

Об инциденте рассказала хозяйка дома, которая заявила, что упросила отца не хвататься за дробовик и выгнать животное мирным способом.

Ранее в США трехметровый аллигатор проник ночью в жилом дом и уничтожил все запасы вина.