После протестов в Екатеринбурге возбудили дело

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Пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерия Горелых заявила, что в Екатеринбурге после протестов возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков, которые устроили горожане, выступая против строительства храма святой Екатерины на месте одного сквера. Об этом сообщает сайт «kp.ru».

Как отмечается, на данный момент в деле пока нет фигурантов, и именно СК должен будет решить, кого надо привлечь к ответственности.

Комитет провел закрытое совещание, обсуждая действия протестующих, а также пытаясь установить инициатора беспорядков.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Массовые беспорядки».

Ранее сообщалось, что были выбраны новые места для храма в Екатеринбурге.