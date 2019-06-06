Сотрудники метро разгрузят Шереметьево

Столичный метрополитен направит на помощь в Шереметьево своих сотрудников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского метро.

Метрополитен направит в аэропорт своих работников, которые помогут в работе в рамках имеющихся навыков и с учетом требований безопасности. Там отметили, что это никак не отразится на работе метрополитена.

Там заявили, что оказать содействие аэропорту — это «нормальная практика сотрудничества» крупнейших транспортных предприятий.

Ранее Шереметьево признало задержки с выдачей багажа.