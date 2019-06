Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Трехметровый аллигатор проник ночью в жилом дом в США и уничтожил все запасы вина. Об этом сообщает местная полиция в твиттере.

По их данным, аллигатор забрался в дом в районе трех ночи через окно и стал рушить все на своем пути. От этих звуков проснулась хозяйка дома и побежала вниз. Когда она спустилась, то увидела перед собой аллигатора.

Как отмечается, американка оперативно вызвала спасателей, которые обезвредили аллигатора.

По словам женщины, пресмыкающееся уничтожило вино в погребе, часть кухни, а также повредило стену.

Ранее сообщалось, что пенсионер вступил в схватку с крокодилом в США.

See you later, alligator A scaly 11-foot-long gator broke into a Clearwater home overnight through some low windows in their kitchen. Clearwater Police officers and a trapper responded to the scene to capture and remove the gator. There were no injuries. pic.twitter.com/jsOxRNfkEV