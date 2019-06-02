Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Трехметровый аллигатор проник ночью в жилом дом в США и уничтожил все запасы вина. Об этом сообщает местная полиция в твиттере.

По их данным, аллигатор забрался в дом в районе трех ночи через окно и стал рушить все на своем пути. От этих звуков проснулась хозяйка дома и побежала вниз. Когда она спустилась, то увидела перед собой аллигатора.

Как отмечается, американка оперативно вызвала спасателей, которые обезвредили аллигатора.

По словам женщины, пресмыкающееся уничтожило вино в погребе, часть кухни, а также повредило стену.

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