Путин и патриарх Кирилл обсудили тему строительства храма в Екатеринбурге

Российский лидер Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл разговаривали про ситуацию вокруг возведения храма на месте сквера в Екатеринбурге.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, Путин и патриарх Кирилл откровенно обсуждали эту тему.

«Большего я, к сожалению, не могу вам сказать, это есть частный обмен мнениями», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что в РПЦ сравнили протесты по храму в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи.